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У Швейцарії затримали двох громадян РФ за плани хакерської атаки на WADA

Новини » Надзвичайні події    24.10.2018 - 05:44
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Росіяни планували здійснити хакерську атаку на лабораторію Всесвітнього антидопінгового агентства

У Швейцарії, 23 жовтня 2018, було затримано двох росіян, що планували здійснити хакерську атаку на лабораторію Всесвітнього антидопінгового агентства WADA у Лозанні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що окрім лабораторії WADA, російські хакери планували здійснити атаку на ряд інших установ. Міністерство юстиції Швейцарії надало дозвіл на подальше розслідування справи.

Місяць тому виконавчий комітет WADA поновив у правах Російське антидопінгове агентство, яке було позбавлене акредитації з листопада 2015 року, після інформації про вживання допінгу російських спортсменів.

Однак російське агентство повинно в жорстких умовах, а також у вказані терміни від WADA отримувати доступ до лабораторних даних і зразків проб у московській лабораторії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що глава розвідки Швейцарії заявив, що масштаби шпигунської діяльності РФ у країні ростуть. Глава розвідки не уточнив число шпигунів, але назвав його значним.

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