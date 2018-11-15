В Швейцарии ряд банков заподозрили в сговоре против Apple Pay и Samsung Pay

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Швейцарские банки могли сговориться в пользу конкурента этих систем

Швейцарская комиссия по конкуренции начала расследование в связи с возможным сговором ряда банков, в том числе UBS и Credit Suisse, в сговоре против платежных систем Apple Pay и Samsung Pay. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте комиссии.

Сообщается, что швейцарские банки подозреваются в сговоре против использования банковских карт с Apple Pay и Samsung Pay. Предполагается, что банки отказываются от этих платежных систем в пользу швейцарского конкурента TWINT.

Напомним, Apple Pay начал работать в Украине в мае 2018 года. Первым банком, который стал работать с бесконтактными платежами от Apple, стал "ПриватБанк". Система работает на терминалах, принимающих бесконтактные платежи. При этом система совместима с моделями старше iPhone 6, а также с Apple Watch.

В августе сервис стал поддерживаться и "Ощадбанком". Услуга является бесплатной, для ее использования не нужно посещать отделение банка, заполнять регистрационные формы или любые другие формальности.

Отметим, в 2017 году Украина стала 15 страной в мире, где заработал Google Pay.