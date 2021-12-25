UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Швейцарии произошло землетрясение. Толчки ощущались еще в одной стране

Автор: Мария Кучерявец

В Швейцарии, неподалеку от границы с Францией, зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4,1 балла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на швейцарское издание SRF.

Известно, что землетрясение произошло незадолго до часу ночи примерно в 14 километрах на юго-запад от Порентруя. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 5,9 километра.

Предполагается, что подземные толчки ощущались на значительной территории Швейцарии.

Вместе с тем, землетрясение ощущали во Франции, из-за того что его эпицентр находился в 9 км от французского города Валантинье.

Отмечено, что в единичных случаях при землетрясении такой силы вблизи эпицентра возможны разрушения. Впрочем, о таких случаях пока не известно.

В местных СМИ сообщают, что спасатели уже получили ряд звонков от напуганных землетрясением граждан, в частности, с мест на расстоянии 100 километров от эпицентра землетрясения.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияШвейцарияЗемлетрясение