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У Швейцарії стався землетрус. Поштовхи відчули ще в одній країні

Автор: Марія Кучерявець

У Швейцарії, неподалік від кордону з Францією, зафіксували землетрус. Магнітуда підземних поштовхів становила 4,1 бала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на швейцарське видання SRF.

Відомо, що землетрус стався незадовго до першої години ночі приблизно в 14 кілометрах на південний захід від Порентруя. Епіцентр землетрусу залягав на глибині близько 5,9 кілометра.

Припускається, що підземні поштовхи відчувалися на значній території Швейцарії.

Разом з тим, землетрус відчували у Франції, через те що його епіцентр знаходився в 9 км від французького міста Валантіньє.

Зазначено, що в поодиноких випадках при землетрусі такої сили поблизу епіцентру можливі руйнування. Втім, про такі випадки поки не відомо.

У місцевих ЗМІ повідомляють, що рятувальники вже отримали низку дзвінків від наляканих землетрусом громадян, зокрема, з місць на відстані 100 кілометрів від епіцентру землетрусу.

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ФранціяШвейцаріяЗемлетрус