У Швейцарії стався землетрус. Поштовхи відчули ще в одній країні

Відомо, що землетрус стався незадовго до першої години ночі приблизно в 14 кілометрах на південний захід від Порентруя. Епіцентр землетрусу залягав на глибині близько 5,9 кілометра.

Припускається, що підземні поштовхи відчувалися на значній території Швейцарії.

Разом з тим, землетрус відчували у Франції, через те що його епіцентр знаходився в 9 км від французького міста Валантіньє.

Зазначено, що в поодиноких випадках при землетрусі такої сили поблизу епіцентру можливі руйнування. Втім, про такі випадки поки не відомо.

У місцевих ЗМІ повідомляють, що рятувальники вже отримали низку дзвінків від наляканих землетрусом громадян, зокрема, з місць на відстані 100 кілометрів від епіцентру землетрусу.