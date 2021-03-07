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В Швейцарии могут запретить скрывать лицо в общественных местах

Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 7 марта, в Швейцарии проходит референдум о запрете скрывать лицо в общественных местах. Граждане голосуют по предложению ввести общенациональный запрет никаба, паранджи, "палестинского платка" и других форм одежды, позволяющих скрывать лицо в общественных местах.

Об этом сообщает Reuters.

Этот запрет будет касаться и футбольных фанатов, а также левых и правых радикалов, которые любят во время демонстраций скрывать свои лица.

Согласно опросам, запрет может стать законом.

Напомним, ранее в Европейском союзе допускали запрет хиджаба на рабочем месте, если в компании в целом запрещена демонстрация религиозных символов.

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Новости Украины Швейцарияреферендум
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