В Швейцарии могут запретить скрывать лицо в общественных местах

В воскресенье, 7 марта, в Швейцарии проходит референдум о запрете скрывать лицо в общественных местах. Граждане голосуют по предложению ввести общенациональный запрет никаба, паранджи, "палестинского платка" и других форм одежды, позволяющих скрывать лицо в общественных местах.
Об этом сообщает Reuters.
Этот запрет будет касаться и футбольных фанатов, а также левых и правых радикалов, которые любят во время демонстраций скрывать свои лица.
Согласно опросам, запрет может стать законом.
Напомним, ранее в Европейском союзе допускали запрет хиджаба на рабочем месте, если в компании в целом запрещена демонстрация религиозных символов.