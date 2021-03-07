В Швейцарії можуть заборонити приховувати обличчя в громадських місцях

У неділю, 7 березня, у Швейцарії проходить референдум про заборону приховувати обличчя в громадських місцях. Громадяни голосують за пропозицією запровадити загальнонаціональну заборону нікабу, паранджі, "палестинської хустки" та інших форм одягу, що дозволяють приховувати обличчя в громадських місцях.
Про це повідомляє Reuters.
Ця заборона буде стосуватися і футбольних фанатів, а також лівих і правих радикалів, які люблять під час демонстрацій приховувати свої обличчя.
Згідно з опитуваннями, заборона може стати законом.
Нагадаємо, раніше в Європейському союзі допускали заборону хіджабу на робочому місці, якщо в компанії в цілому заборонена демонстрація релігійних символів.