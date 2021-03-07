RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Швейцарії можуть заборонити приховувати обличчя в громадських місцях

Автор: РБК-Україна

У неділю, 7 березня, у Швейцарії проходить референдум про заборону приховувати обличчя в громадських місцях. Громадяни голосують за пропозицією запровадити загальнонаціональну заборону нікабу, паранджі, "палестинської хустки" та інших форм одягу, що дозволяють приховувати обличчя в громадських місцях.

Про це повідомляє Reuters.

Ця заборона буде стосуватися і футбольних фанатів, а також лівих і правих радикалів, які люблять під час демонстрацій приховувати свої обличчя.

Згідно з опитуваннями, заборона може стати законом.

Нагадаємо, раніше в Європейському союзі допускали заборону хіджабу на робочому місці, якщо в компанії в цілому заборонена демонстрація релігійних символів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Швейцарияреферендум
Читайте також
Швейцарія забезпечить населення безкоштовними тестами на коронавірус
Пашинян допустив повернення Вірменії до напівпрезидентської форми правління
Прогноз погоди