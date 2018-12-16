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У Швейцарії автобус врізався в стіну, є загиблий і поранені

Новини » Надзвичайні події    16.12.2018 - 12:03
У Швейцарії автобус врізався в стіну, є загиблий і поранені
Фото: ДТП у Швейцарії (kapo.zh.ch)

На даний момент відомо про не менше 44 постраждалих в аварії

У Швейцарії біля Цюріха пасажирський автобус врізався в стіну, в результаті чого загинула одна людина і ще більше 40 постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tages Anzeiger.

Повідомляється, що аварія сталася вранці на в'їзді до Цюріха, з невстановленої причини автобус з'їхав з дороги і врізався в стіну. Відомо, що він належить компанії Flixbus і виконував рейс з Генуї до Дюссельдорфа. За останніми даними, в результаті аварії загинула жінка, ще 44 особи постраждали. Також повідомляється, що серед постраждалих 10 громадян Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області в результаті зіткнення пасажирського автобуса з легковим автомобілем загинули чотири людини.

Пізніше в поліції уточнили, що аварія сталася за участю автобуса "Неоплан", який виконував міжнародний рейс Дніпро - Згожелець (Польща) та легкового автомобіля "Вольво". Всі загиблі перебували в автомобілі. Крім того, 20-річного жителя Рівненської області та 21-річного жителя Харківської області з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

 

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