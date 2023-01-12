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У Швеції знайшли родовище мінералів, важливих для відновлюваної енергетики

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Швеція, Четвер 12 січня 2023 18:19
У Швеції знайшли родовище мінералів, важливих для відновлюваної енергетики Фото: у Швеції знайшли велике родовище рідкісноземельних мінералів (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Шведська державна гірничодобувна компанія LKAB повідомила про виявлення понад мільйона тонн рідкісноземельних оксидів у районі міста Кіруна - найбільшому відомому родовищі в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Це гарна новина не тільки для LKAB, регіону та шведського народу, а й для Європи та клімату. Це може стати значною допомогою для виробництва критично важливої сировини, абсолютно необхідної для забезпечення екологічного переходу", - заявив генеральний директор LKAB Ян Мостром.

Зазначається, що рідкісноземельні мінерали необхідні для багатьох високотехнологічних виробничих процесів і застосовуються в електромобілях, вітряних турбінах, портативній електроніці, мікрофонах і динаміках.

Reuters додає, що рідкісноземельні метали наразі не видобуваються в Європі, тому континент залежить від імпорту з інших країн. Водночас прогнозується, що попит на них зросте через нарощування виробництва електромобілів та відновлювану енергію.

У компанії LKAB заявили, що планують подати заявку на отримання концесії на видобуток у 2023 році, але пройде мінімум 10-15 років, перш ніж буде можливим видобуток і відвантаження мінералів на ринок.

Наприкінці минулого року РБК-Україна повідомляло, що Швеція стала четвертою європейською країною, яка надасть українським шляховикам тимчасові мостові конструкції для відновлення руху транспорту.

Крім того, ми писали, що Швеція оголосила пріоритети свого головування в Євросоюзі у 2023 році. Серед ключових напрямів діяльності органу будуть, зокрема, питання російської повномасштабної війни проти України.

Раніше повідомлялося, що уряд Швеції виділив на допомогу Україні ще 600 млн шведських крон, що становить понад 55 млн євро. Ці кошти будуть спрямовані на відновлення зруйнованих шкіл, лікарень, інфраструктури та сільського господарства.

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