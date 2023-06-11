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У Швеції вважають, що РФ намагається завадити їх вступу до НАТО

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Стокгольм, Неділя 11 червня 2023 11:30
У Швеції вважають, що РФ намагається завадити їх вступу до НАТО Фото: Росія намагається завадити вступу Швеції до НАТО (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія намагається завадити Швеції приєднатися до НАТО. Москва вкладає гроші, що створити перешкоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу військової розвідки Швеції Томаса Нільссона в інтерв'ю SVT.

"Вони (росіяни, - ред.) хочуть впливати на громадську думку та прийняття рішень у Швеції, на те, що ми зазвичай називаємо внутрішнім важливим стрижнем: наша демократія та наш спосіб життя, який ми самі обрали. Вони намагаються вплинути на це, і вони також намагалися вплинути на заявку на членство", - заявив розвідник.

За його словами, за такими операціями стоїть керівництво Росії, а також посередники - так звані проксі.

"Ми бачили різні приклади, які трактуємо як дії з боку Росії як державного актора. Деякі речі вони роблять самі, інші - через представників", - додав Нільссон.

Швеція та НАТО

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну Швеція та Фінляндія заявили про намір вступити до НАТО. Фінляндія виконала всі умови та першою приєдналася до альянсу. Вступ Швеції блокує Туреччина.

Анкара вимагає від Стокгольму екстрадиції учасників та прихильників "Робітничої партії Курдистану". Туреччина називає її терористичною організацією.

В НАТО впевнені, що Швеція найближчим часом приєднається до альянсу. Нещодавно генсек Єнс Столтенберг зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, щоб обговорити вступ Швеції.

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