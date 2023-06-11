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В Швеции считают, что РФ пытается помешать их вступлению в НАТО

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Стокгольм, Воскресенье 11 июня 2023 11:30
В Швеции считают, что РФ пытается помешать их вступлению в НАТО Фото: Россия пытается помешать вступлению Швеции в НАТО (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия пытается помешать Швеции присоединиться к НАТО. Москва вкладывает деньги, чтобы создать препятствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу военной разведки Швеции Томаса Нильссона в интервью SVT.

"Они (россияне, - ред.) хотят влиять на общественное мнение и принятие решений в Швеции, на то, что мы обычно называем внутренним важным стержнем: наша демократия и наш образ жизни, который мы сами избрали. Они пытаются повлиять на это, и они также пытались повлиять на заявку на членство", - заявил разведчик.

По его словам, за такими операциями стоит руководство России, а также посредники - так называемые прокси.

"Мы видели разные примеры, которые трактуем как действия со стороны России как государственного актера. Некоторые вещи они делают сами, другие - через представителей", - добавил Нильссон.

Швеция и НАТО

После полномасштабного российского вторжения в Украину Швеция и Финляндия заявили о намерении вступить в НАТО. Финляндия выполнила все условия и первой присоединилась к альянсу. Вступление Швеции блокирует Турция.

Анкара требует от Стокгольма экстрадиции участников и сторонников "Рабочей партии Курдистана". Турция называет ее террористической организацией.

В НАТО уверены, что Швеция в ближайшее время присоединится к альянсу. Недавно генсек Йенс Столтенберг встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить вступление Швеции.

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