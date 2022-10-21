У Швеції вкрали 100 камер контролю швидкості. Такі ж виявили в російських дронах

У Швеції на трасах вкрали вже близько 100 камер контролю швидкості за останні декілька місяців. Такі ж камери з'являються у безпілотниках російського виробництва, які застосовують у війні проти України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Aftonbladet.
Зазначається, що за добу на трасі між містами Хофорс і Фалун вкрали щонайменше три камери контролю швидкості, ще дві - поблизу Хедемора.
Повідомляється, що у металевих шафах вздовж трас знаходяться зеркальні фотоапарати Canon. Такі ж були знайдені у російських саморобних дронах "Орлан-10". Одни з таких безпілотників українські військові розібрали на частини.
У дроні знаходиться камера Canon, яка прикріплена липучкою до невеликої сталевої пластини. Як паливний бак у безпілотнику використовується пластикова пляшка.
Поліція безпеки Швеції має інформацію про зв'язок між крадіжками на шведських дорогах і російськими безпілотниками, але вона не вдається у деталі і не розповідає про свою розвідувальну роботу.
За даними Шведської транспортної адміністрації, за останні місяці по всій країні викрали близько сотні камер спостереження за дорожнім рухом.
Вчора президент України Володимир Зеленський повідомив, що за місяць ЗСУ збили сотні іранських дронів та десятки ракет окупантів.
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