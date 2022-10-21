У Швеції вкрали 100 камер контролю швидкості. Такі ж виявили в російських дронах

У Швеції на трасах вкрали вже близько 100 камер контролю швидкості за останні декілька місяців. Такі ж камери з'являються у безпілотниках російського виробництва, які застосовують у війні проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Aftonbladet .

Зазначається, що за добу на трасі між містами Хофорс і Фалун вкрали щонайменше три камери контролю швидкості, ще дві - поблизу Хедемора.

Повідомляється, що у металевих шафах вздовж трас знаходяться зеркальні фотоапарати Canon. Такі ж були знайдені у російських саморобних дронах "Орлан-10". Одни з таких безпілотників українські військові розібрали на частини.

У дроні знаходиться камера Canon, яка прикріплена липучкою до невеликої сталевої пластини. Як паливний бак у безпілотнику використовується пластикова пляшка.

Поліція безпеки Швеції має інформацію про зв'язок між крадіжками на шведських дорогах і російськими безпілотниками, але вона не вдається у деталі і не розповідає про свою розвідувальну роботу.

За даними Шведської транспортної адміністрації, за останні місяці по всій країні викрали близько сотні камер спостереження за дорожнім рухом.