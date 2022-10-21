В Швеции украли 100 камер контроля скорости. Такие же обнаружили в российских дронах

В Швеции на трассах украли уже около 100 камер контроля скорости за последние несколько месяцев. Такие же камеры появляются в беспилотниках российского производства, применяемых в войне против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Aftonbladet .

Отмечается, что за сутки на трассе между городами Хофорс и Фалун украли не менее трех камер контроля скорости, еще две - вблизи Хедемора.

Сообщается, что в металлических шкафах вдоль трасс находятся зеркальные фотоаппараты Canon. Такие же были найдены в российских самодельных дронах "Орлан-10". Одни из таких беспилотников украинские военные разобрали на части.

В дроне находится камера Canon, которая прикреплена липучкой к небольшой стальной пластине. В качестве топливного бака в беспилотнике используется пластиковая бутылка.

Полиция безопасности Швеции располагает информацией о связи между кражами на шведских дорогах и российскими беспилотниками, но она не вдается в детали и не рассказывает о своей разведывательной работе.

По данным Шведской транспортной администрации, за последние месяцы по всей стране украли около сотни камер наблюдения за дорожным движением.