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В Швеции украли 100 камер контроля скорости. Такие же обнаружили в российских дронах

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Швеция, Пятница 21 октября 2022 11:59
В Швеции украли 100 камер контроля скорости. Такие же обнаружили в российских дронах Фото: в Швеции украли 100 камер контроля скорости. Такие же обнаружили в российских дронах (freepik.com)
Автор: Елизавета Драбкина

В Швеции на трассах украли уже около 100 камер контроля скорости за последние несколько месяцев. Такие же камеры появляются в беспилотниках российского производства, применяемых в войне против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Aftonbladet.

Отмечается, что за сутки на трассе между городами Хофорс и Фалун украли не менее трех камер контроля скорости, еще две - вблизи Хедемора.

Сообщается, что в металлических шкафах вдоль трасс находятся зеркальные фотоаппараты Canon. Такие же были найдены в российских самодельных дронах "Орлан-10". Одни из таких беспилотников украинские военные разобрали на части.

В дроне находится камера Canon, которая прикреплена липучкой к небольшой стальной пластине. В качестве топливного бака в беспилотнике используется пластиковая бутылка.

Полиция безопасности Швеции располагает информацией о связи между кражами на шведских дорогах и российскими беспилотниками, но она не вдается в детали и не рассказывает о своей разведывательной работе.

По данным Шведской транспортной администрации, за последние месяцы по всей стране украли около сотни камер наблюдения за дорожным движением.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за месяц ВСУ сбили сотни иранских дронов и десятки ракет оккупантов.

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