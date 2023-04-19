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У Швеції висловили оптимістичний прогноз щодо термінів вступу в НАТО

Фото: міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 19 квітня, міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем заявив, що є надії, що його країна зможе приєднатися до НАТО в липні цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

аміт голів держав та урядів членів НАТО відбудеться у Вільнюсі 11 і 12 липня 2023 року

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін під час сьогоднішнього візиту до Швеції також виразив сподівання, що вступ Швеції до НАТО відбудеться вже в липні.

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ШвеціяНАТО