У Швеції висловили оптимістичний прогноз щодо термінів вступу в НАТО

аміт голів держав та урядів членів НАТО відбудеться у Вільнюсі 11 і 12 липня 2023 року

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін під час сьогоднішнього візиту до Швеції також виразив сподівання, що вступ Швеції до НАТО відбудеться вже в липні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.