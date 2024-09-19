У Швеції вирішили змінити правила освіти: діти йтимуть до школи раніше

У Швеції планують на рік раніше відправляти дітей до школи. Освітяни критикують такі нововведення.

РБК-Україна із посиланням на The Guardian розповідає, чому прийняте рішення відправляти дітей до школи раніше і чому освітяни критично ставляться до цього.

Що передбачає освітня реформа у Швеції

Уряд Швеції прийняв рішення про реформу системи освіти у країні, згідно з якою із 2028 року діти починатимуть навчання в школі із шести років – на рік раніше, ніж зараз. Таким чином у країні мають перейти від навчання на основі гри для молодших дітей до більш формалізованого.

Планується, що обов'язковий рік підготовчого навчання для шестирічних дітей, відомий як förskoleklass, замінять на додатковий рік у початковій школі (grundskola).

Міністр освіти країни Йохан Першон заявив, що "школа має повернутися до основ" та розповів, що планують акцентувати увагу на розвитку базових навичок у дітей, щоб вони раніше вчилися читати, писати та знайомилися з математикою.

Деякі експерти підтримують нововведення, вважаючи, що воно допоможе зблизити шведську освітню систему з іншими європейськими країнами.

Освітяни у Швеції можуть залишитися без роботи

Водночас освітяни критично ставляться до нововведення. Вони заявляють, що новий підхід суперечить дослідженням, які показують, що розвиток дітей найкраще підтримується в ігровому середовищі. Лідери профспілок висловлюють побоювання, що зміни можуть залишити без роботи багатьох вихователів.

Крістіан Ейдевальд, професор дошкільної освіти в Університеті Седертерн, застерігає, що перехід до більш формалізованого навчання може призвести до втрати важливих методів гри, які сприяють розвитку дітей. Він підкреслює, що гра є основою для раннього навчання та розвитку критичних навичок.