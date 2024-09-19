У Швеції вирішили змінити правила освіти: діти йтимуть до школи раніше
У Швеції планують на рік раніше відправляти дітей до школи. Освітяни критикують такі нововведення.
РБК-Україна із посиланням на The Guardian розповідає, чому прийняте рішення відправляти дітей до школи раніше і чому освітяни критично ставляться до цього.
Що передбачає освітня реформа у Швеції
Уряд Швеції прийняв рішення про реформу системи освіти у країні, згідно з якою із 2028 року діти починатимуть навчання в школі із шести років – на рік раніше, ніж зараз. Таким чином у країні мають перейти від навчання на основі гри для молодших дітей до більш формалізованого.
Планується, що обов'язковий рік підготовчого навчання для шестирічних дітей, відомий як förskoleklass, замінять на додатковий рік у початковій школі (grundskola).
Міністр освіти країни Йохан Першон заявив, що "школа має повернутися до основ" та розповів, що планують акцентувати увагу на розвитку базових навичок у дітей, щоб вони раніше вчилися читати, писати та знайомилися з математикою.
Деякі експерти підтримують нововведення, вважаючи, що воно допоможе зблизити шведську освітню систему з іншими європейськими країнами.
Освітяни у Швеції можуть залишитися без роботи
Водночас освітяни критично ставляться до нововведення. Вони заявляють, що новий підхід суперечить дослідженням, які показують, що розвиток дітей найкраще підтримується в ігровому середовищі. Лідери профспілок висловлюють побоювання, що зміни можуть залишити без роботи багатьох вихователів.
Крістіан Ейдевальд, професор дошкільної освіти в Університеті Седертерн, застерігає, що перехід до більш формалізованого навчання може призвести до втрати важливих методів гри, які сприяють розвитку дітей. Він підкреслює, що гра є основою для раннього навчання та розвитку критичних навичок.
Раніше РБК-Україна розповідало, що у чотирьох польських містах запрацюють вечірні школи для українських учнів 8-11 класів. Окрім вивчення основних дисциплін, школярі матимуть можливість долучатися до профорієнтаційних та соціальних активностей.
Нагадаємо, у Будапешті відкрили першу державну двомовну школу для дітей з України, де навчання проводиться українською та угорською мовами. Школу було створено завдяки тривалій підготовчій роботі українського товариства "Дім українських традицій", яке також здійснюватиме управління закладом. Навчання проходитиме українською мовою з 1 по 12 класи, з додатковим вивченням угорської та англійської мов. Фінансування школи забезпечується з державного бюджету Угорщини.
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