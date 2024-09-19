В Швеции решили изменить правила образования: дети будут идти в школу раньше

В Швеции планируют на год раньше отправлять детей в школу. Педагоги критикуют такие нововведения.

РБК-Украина со ссылкой на The Guardian рассказывает, почему принято решение отправлять детей в школу раньше и почему педагоги критически относятся к этому.

Что предполагает образовательная реформа в Швеции

Правительство Швеции приняло решение о реформе системы образования в стране, согласно которой с 2028 года дети будут начинать обучение в школе с шести лет – годом ранее, чем сейчас. Таким образом, в стране должны перейти от обучения на основе игры для младших детей к более формализованному.

Планируется, что обязательный год подготовительного обучения для детей 6 лет, известный как förskoleklass, будет заменен на дополнительный год в начальной школе (grundskola).

Министр образования страны Йохан Першон заявил, что "школа должна вернуться к основам" и рассказал, что планируют акцентировать внимание на развитии базовых навыков у детей, чтобы они раньше учились читать, писать и знакомиться с математикой.

Некоторые эксперты поддерживают новшества, считая, что оно поможет сблизить шведскую образовательную систему с другими европейскими странами.

Педагоги в Швеции могут остаться без работы

В то же время педагоги критически относятся к нововведению. Они заявляют, что новый подход противоречит исследованиям, показывающим, что развитие детей лучше поддерживается в игровой среде. Лидеры профсоюзов выражают опасения, что перемены могут оставить без работы многих воспитателей.

Кристиан Эйдевальд, профессор дошкольного образования в Университете Седертерн, предостерегает, что переход к более формализованному обучению может привести к потере важных методов игры, способствующих развитию детей. Он подчеркивает, что игра является основой для раннего обучения и развития критических навыков.