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У Швеції суд відпустив з-під арешту росіянина, якого підозрюють у роботі на ГРУ РФ

Фото: у Швеції суд відпустив з-під арешту росіянина, якого підозрюють у роботі на ГРУ РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Суд у Стокгольмі вирішив відпустити з-під арешту шістдесятирічного росіянина Сергія Скворцова, який може співпрацювати з Головним розвідувальним управлінням РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як зазначає видання, окружний суд Стокгольма заявив, що "вирішив, що немає підстав тримати обвинуваченого під вартою".

Імовірного співробітника російської розвідки відпустили зі слідчого ізолятора до винесення вироку. Це станеться вже 26 жовтня.

Що відомо про справу

Скворцов перебував під вартою у Швеції з листопада 2022 року, коли його затримали у Стокгольмі. Якщо суд доведе його провину, росіянину загрожує до п'яти років позбавлення волі за "незаконну розвідувальну діяльність".

Росіянина звинувачують за двома пунктами у "незаконній розвідувальній діяльності" проти США та Швеції протягом понад десяти років.

Прокурори стверджують, що він був "агентом із закупівель" великої російської організації, яка придбала західні технології для РФ. Це заборонено у рамках антиросійських санкцій.

Суд над Скворцовим розпочався ще 4 вересня.

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