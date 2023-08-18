У Швеції підвищили рівень терористичної загрози: названо причину

Служба безпеки Швеції (SAPO) підвищила оцінку рівня терористичної загрози в країні з трьох до чотирьох балів за п'ятибальною шкалою на тлі зростання міжнародної напруги після акцій зі спаленням Корану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Загроза проти Швеції поступово змінилася, і загроза нападів з боку учасників насильницького ісламізму протягом року суттєво зросла", - йдеться у заяві служби безпеки.

У SAPO також заявили, що Швеція тепер розглядається як пріоритетна ціль для терористичних атак з боку ісламістів. Повідомляється, що до серії скандалів зі спаленням Корану північна країна була легітимною метою класифікації Служби безпеки країни.

Спалення Корану в Данії та Швеції

Останніми місяцями в Данії та Швеції відбулося кілька акцій, під час яких спалювали або іншим чином оскверняли Коран. Це спричинило напруження у відносинах країни з мусульманським світом.

Скандинавські країни висловили жаль з цього приводу, але заявили, що не можуть запобігти цьому згідно з конституційними законами, що захищають свободу слова.

Однак незабаром уряди обох держав заявили, що вивчають можливості законодавчих обмежень, які дозволять запобігти подібним діям демонстрантів.

На тлі цих подій у МЗС Британії випустили спеціальне попередження для громадян, які вирушають до Швеції, про можливі терористичні атаки після спалення Корану активістами.