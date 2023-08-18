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В Швеции повысили уровень террористической угрозы: названо причину

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Пятница 18 августа 2023 02:35
В Швеции повысили уровень террористической угрозы: названо причину Фото: Швеция повысила уровень террористической угрозы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Служба безопасности Швеции (SAPO) повысила оценку уровня террористической угрозы в стране с трех до четырех баллов по пятибалльной шкале на фоне роста международного напряжения после акций с сожжением Корана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Угроза против Швеции постепенно изменилась, и угроза нападений со стороны участников насильственного исламизма в течение года существенно возросла", - говорится в заявлении службы безопасности.

В SAPO также заявили, что Швеция теперь рассматривается как приоритетная цель для террористических атак со стороны исламистов. Сообщается, что до серии скандалов с сожжением Корана северная страна являлась легитимной целью по классификации Службы безопасности страны.

Сожжение Корана в Дании и Швеции

В последние месяцы в Дании и Швеции состоялось несколько акций, во время которых сжигали или иным образом оскверняли Коран. Это привело к напряжению в отношениях страны с мусульманским миром.

Скандинавские страны выразили сожаление по этому поводу, но заявили, что не могут предотвратить это согласно конституционным законам, защищающим свободу слова.

Однако, вскоре правительства обоих государств заявили, что изучают возможности законодательных ограничений, которые позволят предотвратить подобные действия демонстрантов.

На фоне этих событий в МИД Британии выпустили специальное предупреждение для граждан, отправляющихся в Швецию, о возможных террористических атаках после сожжения Корана активистами.

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