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У Швеції озвучили свою позицію щодо чоловіків-біженців з України

22:43 05.06.2026 Пт
2 хв
Європейські країни повинні враховувати військовий контекст
aimg Анастасія Никончук
Фото: українські біженці (GettyImages)

У Європі обговорюють посилення політики щодо українських чоловіків під тимчасовим захистом у ЄС, оскільки, за його словами, "війну потрібно вигравати, а для цього Україні потрібно більше військовослужбовців всередині країни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Guardian.

Міністр міграції Швеції Йоган Форсселл заявив, що українські чоловіки призовного віку, які перебувають у країнах Європейського союзу, мають залишатися в Україні та брати участь у бойових діях.

Його заява прозвучала на тлі обговорень у ЄС подальшого майбутнього режиму тимчасового захисту, який було запроваджено після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

За словами Форсселла, європейські країни мають зважати на військовий контекст і необхідність посилення обороноздатності України.

"Війну потрібно вести і вигравати, і важливо, щоб більше чоловіків залишалися в Україні і воювали", - заявив він.

Можливі зміни в політиці ЄС

У рамках обговорень також порушується питання перегляду підходів до надання тимчасового захисту для українців.

Йдеться про можливе обмеження нових заявок з боку чоловіків призовного віку, які шукають притулку в Європі.

При цьому, як зазначається, зміни не повинні зачіпати тих українців, які вже отримали захисний статус у країнах ЄС.

Окремо обговорюють і питання візової політики щодо громадян Росії - низка країн виступає за її посилення на тлі війни, що триває.

Контекст європейської дискусії

Після активації механізму тимчасового захисту ЄС надав право на проживання, роботу і соціальні гарантії мільйонам українців.

За даними європейських інституцій, йдеться про понад 4 млн осіб, більша частина яких перебуває в Німеччині, Польщі та Чехії.

На цьому тлі заява шведського міністра відображає зростаючу дискусію всередині ЄС щодо балансу між гуманітарною підтримкою біженців і військовими потребами України.

Нагадуємо, що в країнах Європейського союзу обговорюють можливість перегляду або скасування статусу тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку, однак єдиної позиції з цього питання серед держав ЄС поки що немає.

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Війна в УкраїніЄвросоюз