У Швеції назвали підтримку України першочерговим зовнішньополітичним завданням

Підтримка України є першочерговим зовнішньополітичним завданням уряду Швеції. Також Швеція буде підтримувати безпекову співпрацю, гендерну рівність і розширення прав і можливостей жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МЗС Швеції Марії Мальмер Стенергард.

"Цьогорічна зовнішньополітична декларація представлена у складний час з точки зору політики безпеки. Ми - Швеція, ЄС і НАТО - перебуваємо в довгостроковій і далекосяжній конфронтації з Росією. Росія продовжуватиме становити серйозну загрозу безпеці в Європі, незалежно від результату війни в Україні. Наше завдання невідворотне: ми повинні протистояти здатності Росії завдати нам шкоди, не в останню чергу шляхом підтримки України", - заявила Стенергард.

У заяві зазначається, що підтримка України є головним зовнішньополітичним завданням уряду. Зокрема, Швеція збільшує свою підтримку Україні, а загальна сума підтримки з початку повномасштабного вторгнення Росії становить близько 70 мільярдів шведських крон.

"Для Швеції підтримка України - це не лише моральний обов'язок, але й інвестиція в безпеку, незалежність і свободу Європи та нашу власну", - сказала Стенергард.

Вона також підкреслила, що Швеція продовжить розбудовувати безпеку разом з іншими, особливо як член ЄС і НАТО.

Допомога Україні від Швеції

Наприкінці січня стало відомо, що Швеція передасть Україні найбільший пакет військової допомоги. Його вартість становить 13,5 млрд шведських крон (близько 1,25 млрд доларів).

Цей пакет допомоги має посилити потенціал України у сфері далекобійності.