В Швеции назвали поддержку Украины первоочередной внешнеполитической задачей

Поддержка Украины является первоочередной внешнеполитической задачей правительства Швеции. Также Швеция будет поддерживать сотрудничество в сфере безопасности, гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Швеции Марии Мальмер Стенергард.

"Нынешняя внешнеполитическая декларация представлена в сложное время с точки зрения политики безопасности. Мы - Швеция, ЕС и НАТО - находимся в долгосрочной и далеко идущей конфронтации с Россией. Россия будет продолжать представлять серьезную угрозу безопасности в Европе, независимо от исхода войны в Украине. Наша задача неотвратима: мы должны противостоять способности России нанести нам вред, не в последнюю очередь путем поддержки Украины", - заявила Стенергард.

В заявлении отмечается, что поддержка Украины является главной внешнеполитической задачей правительства. В частности, Швеция увеличивает свою поддержку Украине, а общая сумма поддержки с начала полномасштабного вторжения России составляет около 70 миллиардов шведских крон.

"Для Швеции поддержка Украины - это не только моральный долг, но и инвестиция в безопасность, независимость и свободу Европы и нашу собственную", - сказала Стенергард.

Она также подчеркнула, что Швеция продолжит развивать безопасность вместе с другими, особенно как член ЕС и НАТО.

Помощь Украине от Швеции

В конце января стало известно, что Швеция передаст Украине крупнейший пакет военной помощи. Его стоимость составляет 13,5 млрд шведских крон (около 1,25 млрд долларов).

Этот пакет помощи должен усилить потенциал Украины в сфере дальнобойности.