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У Швеції на нафтопереробному заводі затримали шпигунку РФ

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Європа, П'ятниця 14 квітня 2023 14:15
У Швеції на нафтопереробному заводі затримали шпигунку РФ Фото: Швеції на нафтопереробному заводі затримали шпигунку РФ (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Гетеборзі (Швеція) на нафтопереробному заводі компанії Preem заарештували росіянку. Її підозрюють у корпоративному шпигунстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV4 Nyheterna.

Як пише видання, операція із затримання та арешту громадянки РФ була проведена вчора вдень, 13 квітня, і "оточена найсуворішою секретністю".

"Пізніше її було заарештовано і, ймовірно, підозрюють у корпоративному шпигунстві", - йдеться в статті.

За даними TV4 Nyhetern, того дня кілька людей було доставлено на допит і в різних місцях було проведено кілька обшуків.

У компанії підтвердили, що заарештована росіянка дійсно працювала на їхньому заводі, коли прийшла поліція.

"Що ми можемо підтвердити, так це те, що на нашому нафтопереробному заводі в Гетеборзі була проведена поліцейська операція, і поліція затримала людину в четвер вдень. Ця особа працює на одного з наших субпідрядників", - розповіли в прес-службі Preem.

Окружний прокурор підтвердив арешт.

"З вчорашнього вечора в Гетеборзі заарештовано людину за підозрою в корпоративному шпигунстві. Я не можу сказати більше, ніж це, з причин розслідування, і розслідування знаходиться на ранній стадії", - зазначив він, відмовившись розповісти подробиці.

Як повідомлялось, раніше прокуратура Швеції висунула 47-річному громадянину країни звинувачення у шпигунстві на користь Росії. Правоохоронці вважають, що чоловік збирав та передавав інформацію російському дипломату за грошову винагороду.

До цього шведські прокурори звинуватили двох громадян у шпигунстві на користь Росії - один із фігурантів працював у Службі безпеки країни в період з 2014-го по 2015 рік, а також до цього служив у шведських збройних силах.

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