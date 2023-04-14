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В Швеции на нефтеперерабатывающем заводе задержали шпионку РФ

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Европа, Пятница 14 апреля 2023 14:15
В Швеции на нефтеперерабатывающем заводе задержали шпионку РФ Фото: в Швеции на нефтеперерабатывающем заводе задержали шпионку РФ (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Гетеборге (Швеция) на нефтеперерабатывающем заводе компании Preem арестовали россиянку. Ее подозревают в корпоративном шпионаже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV4 Nyheterna.

Как пишет издание, операция по задержанию и аресту гражданки РФ была проведена вчера днем, 13 апреля, ​​и "окружена строжайшей секретностью".

"Позже она была арестована и, вероятно, подозревается в корпоративном шпионаже", - говорится в статье.

По данным TV4 Nyhetern, в тот день несколько человек были доставлены на допрос и в разных местах было проведено несколько обысков.

В компании подтвердили, что арестованная россиянка действительно работала на их заводе, когда пришла полиция.

"Что мы можем подтвердить, так это то, что на нашем нефтеперерабатывающем заводе в Гетеборге была проведена полицейская операция, и полиция задержала человека в четверг днем. Данное лицо работает на одного из наших субподрядчиков", - рассказали в пресс-службе Preem.

Окружной прокурор подтвердил арест.

"Со вчерашнего вечера в Гётеборге арестован человек по подозрению в корпоративном шпионаже. Я не могу сказать больше, чем это, по причинам расследования, и расследование находится на ранней стадии", - отметил он, отказавшись рассказать подробности.

Как сообщалось, прокуратура Швеции предъявила 47-летнему гражданину страны обвинения в шпионаже в пользу России. Правоохранители считают, что мужчина собирал и передавал информацию российскому дипломату за денежное вознаграждение.

До этого шведские прокуроры обвинили двух граждан в шпионаже в пользу России – один из фигурантов работал в Службе безопасности страны в период с 2014-го по 2015 год, а также до этого служил в шведских вооруженных силах

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