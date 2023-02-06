Без Швеції. Фінляндія готова самостійно вступити до НАТО, - ЗМІ

Фінляндія готова вступити в НАТО без Швеції, якщо Туреччина чи Угорщина ратифікують лише її заявку на вступ до альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iltalehti .

Вони повідомляють, що у разі, якщо Гельсінкі ймовірно все ж прийме рішення про самостійний вступ до альянсу.

За даними видання, питання самостійного вступу до НАТО в Фінляндії обговорювалось протягом минулого тижня.

Нагадаємо, 17 травня 2022 року президент Фінляндії Саулі Нііністе та король Швеції Карле XVI Кустаа заявили в королівському палаці Швеції, що вони одностайно вирішили подати заявку на членство в оборонному альянсі НАТО.

Проте нещодавно турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що не погодить заяву Швеції до НАТО.

Водночас західні ЗМІ повідомляють, що Туреччина близька до рішення затвердити вступ Фінляндії до НАТО.

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