Швеція змінила концепцію реагування авіації, якщо нападе Росія

Збройні сили Швеції ухвалили нову концепцію ведення бойових дій своїми ВПС у разі, якщо Росія вирішить напасти. Тактика передбачає авіаудари за тилом противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Керівник Центру повітряних операцій ВПС Швеції полковник Карл Бергквіст заявив, що у разі нападу РФ, Швеція більше не обмежуватиметься лише оборонними відповідями, але й почне завдавати ударів углиб російської території.

Центральним елементом цієї концепції є багатоцільові винищувачі JAS 39 Gripen, які оснащуються крилатими ракетами Taurus KEPD. Дальність цих ракет становить до 500 кілометрів, і вони призначені для знищення добре захищених наземних цілей.

Також відомо, що шведська армія може отримати на озброєння ракети з дальністю 2000 км. Причому варто додати, що відстань між Стотокгольмом та Москвою становить приблизно 1200 км.

Крім цього, у новій концепції ВПС Швеції передбачено розосередження бойової авіації та використання автомобільних доріг для зльоту та посадки бойових літаків.

Крім того, країна планує посилити свою ППО та можливості розвідки за допомогою супутників та дронів.