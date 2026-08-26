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Швеція хоче забрати у росіянина нерухомість біля стратегічної морської бази

14:05 26.08.2026 Ср
2 хв
У чому важливість цієї ділянки для армії Швеції?
aimg Костянтин Широкун
Швеція хоче забрати у росіянина нерухомість біля стратегічної морської бази Фото: Швеція хоче забрати у росіянина нерухомість біля стратегічної морської бази (Getty Images)
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Агентство з фортифікації Швеції подало заявку на експропріацію нерухомості громадянина РФ поблизу військово-морської бази Мускьо з огляду на " безпеку нації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT.

Наразі нерухомість належить особі з російським громадянством. Підставою для заяви є "серйозна ситуація з безпекою, загроза з боку російських безпілотників та ситуація з правом власності на нерухомість".

"Немає нічого важливішого за безпеку Швеції. Ми перебуваємо в найсерйознішій ситуації з безпекою з часів закінчення Другої світової війни, і загроза для Швеції та альянсу є реальною", – заявив начальник штабу оборони генерал-лейтенант Карл-Йохан Едстрьом.

Відомо, що власник нерухомості має російське громадянство та "становить загрозу безпеці" для Збройних сил Швеції. Таким чином, Збройні сили Швеції хочуть отримати право користуватись цією власністю, щоб захистити ВМС країни.

Окрім того, ця ділянка і будинок є єдиним місцем, яке заважає Збройним силам Швеції створити "ефективну оборону" бази Муско, особливо від дронів.

Кілька років тому видання Expressen повідомило, що особа з російським громадянством та зв'язками в РФ придбала земельну ділянку поблизу Мускьо. Наразі на цьому місці будується будинок для відпочинку площею 600 квадратних метрів.

Нагадаємо, раніше шведські правоохоронці затримали суховантаж Caffa поблизу міста Треллеборг у Балтійському морі.

Українська сторона пов'язує судно з незаконним вивезенням зерна з окупованого Криму та інших захоплених Росією територій. Раніше це судно було внесене до санкційного списку України.

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