Швеция жестко ответила на требование России не принимать новых членов в НАТО

"Мы со шведской стороны категорически отвергаем все переговоры по существу европейского порядка безопасности. У нас должен быть мировой порядок, основанный на правилах, где у нас есть международное право, и каждая страна имеет право делать свой собственный выбор по политике безопасности", - сказала Линде.

Она также отметила, что требования России адресованы прежде всего США и НАТО, однако они также затрагивают не входящую в Альянс Швецию.

"Это очень сильно касается Швеции и Финляндии. Отказ от любого будущего расширения НАТО снизит возможности для самостоятельного политического выбора", - сказала министр иностранных дел.

Ранее в этом месяце Финляндия ответила на требование России, заявив, что имеет "национальное пространство для маневра", включая возможность подачи заявки на членство в НАТО.

Линде также выразила обеспокоенность по поводу российской военной эскалации на границе с Украиной. В последние несколько дней у нее были встречи с коллегами в Великобритании, странах Северной Европы и Балтии, с которыми обсудила ситуацию.

"Если что-нибудь случится в связи с усилением агрессии против Украины, мы будем действовать единым и очень жестким образом, введя различные типы экономических санкций", - сказала Линде.