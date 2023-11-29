UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Швеція заявила, що Туреччина планує найближчими тижнями схвалити її заявку в НАТО

Фото: Тобіас Білльстрьом, голова МЗС Швеції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Туреччина нібито розповіла Швеції про плани вже найближчими тижнями схвалити заявку країни на вступ до Північноатлантичного альянсу.

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"У мене була двостороння розмова з моїм колегою, міністром закордонних справ Туреччини (Хаканом Фіданом - ред.), де він сказав мені, що чекає на ратифікацію протягом декількох тижнів", - заявив шведський міністр.

У той же час турецьке неназване дипломатичне джерело розповіло виданню, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан не коментував терміни вступу Швеції до НАТО під час двосторонніх переговорів.

Дипломат уточнив, що Фідан сказав своїм шведським колегам, що парламент підтримає ратифікацію заявки на вступ до НАТО, не уточнивши при цьому терміни.

Вступ Швеції до НАТО

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу ще минулого року. З того часу всі країни-члени НАТО схвалили членство Швеції, крім Угорщини та Туреччини.

Нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган подав законопроект про ратифікацію до парламенту. Поки що його розглядає профільний комітет. На голосування депутатам законопроект ще не виносили.

За даними Reuters, Туреччина може ратифікувати заявку Швеції до кінця 2023 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОШвеціяТурция