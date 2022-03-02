UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Четыре российских самолета нарушили воздушное пространство Швеции

Автор: Антон Федорцив

Четыре истребителя России 2 марта нарушили воздушное пространство Швеции. На перехват вылетели шведские Jas 39 Gripen.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Вооруженных Сил Швеции.

По два российских Су-24 и Су-27 нарушили воздушное пространство Швеции к востоку от острова Готланд. По тревоге Швеция подняла в небо свои истребители. Они лишь задокументировали инцидент, поскольку россияне быстро улетели.

"Это демонстрирует, что наша готовность на хорошем уровне. Мы были на месте, чтобы защитить территориальную целостность и границы Швеции. Ситуация была под полным нашим контролем", – заявил командующий шведскими ВВС Карл-Иохан Эдстрём.

Он также добавил, что Стокгольм серьезно относится к произошедшему на фоне вторжения РФ в Украину. Действия российских военно-воздушных сил Эдстрём назвал "непрофессиональными и безответственными".

К слову, президент Франции Макрон объяснил сохранение контактов с Путиным даже после вторжения в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияШвеция