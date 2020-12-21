Швеция запретила въезд из Британии и Дании из-за нового штамма коронавируса

Правительство Швеции закрывает границу для путешественников из Великобритании и Дании из-за нового штамма коронавируса. Запрет на въезд будет действовать один месяц.

Об этом заявил министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг, передает Reuters.

Такое решение было принято, чтобы сдержаться быстрое распространение нового штамма COVID-19.

"Чтобы свести к минимуму риск распространения здесь, правительство сегодня приняло решение о запрете въезда", - сказал Дамберг.

Запрет вступает в силу с полуночи понедельника. Также Швеция прекращает все полеты из Великобритании на 48 часов. При этом запрет на въезд не действует для граждан Швеции.

С 12 декабря все прибывшие граждане из Великобритании должны будут пройти в Швеции тест на коронавирус. Все шведы, которые будут возвращаться в страну из Британии обязаны пройти самоизоляцию на протяжении одной недели.

Это первый случай с начала пандемии, когда Швеция закрывает свои границы для любой из европейских стран.

Напомним, новый штамм коронавируса был выявлен в Великобритании. Он имеет более быстрое распространение, нежели изначальный вирус. Сейчас новый штамм выявили еще в четырех странах. При этом во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новый вид COVID-19 не несет большей опасности.

Ранее РБК-Украина со ссылкой на источники в правительстве сообщало, что Украина также может ограничить полеты в Великобританию из-за нового коронавируса.