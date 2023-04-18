Швеція закупить у Фінляндії кілька сотень БТР нового покоління
Міністерство оборони Швеції уклало контракт з фінською компанією-виробником зброї Patria про постачання "значної кількості" бронетранспортерів нового покоління Pansarterrängbil 300.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT.
Укладена угода передбачає постачання 20 БТР вже у травні, а ще кілька сотень будуть поставлені згодом. Вартість кожного з них складає 970 тисяч євро.
"Це буде надійна, легка в управлінні машина з низькими витратами на технічне обслуговування. Це створює можливості для співпраці в галузі виробництва, обслуговування, подальшого розвитку і спільного використання, або того, що ми називаємо оперативною сумісністю", - зазначють у Міноборони.
Нагадаємо, що 17 квітн в Швеції розпочались найбільші за останні 25 років військові навчання "Аврора 23". Участь в них беруть партнери країни, в тому числі, і Україна.
Також раніше ми писали, Швеція збільшить оборонні витрати, оскільки не виключає воєнного нападу на країну.
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