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Швеція закупить у Фінляндії кілька сотень БТР нового покоління

Новость на русском →
Вівторок 18 квітня 2023 03:17
Швеція закупить у Фінляндії кілька сотень БТР нового покоління Фото: Швеція закупить у Фінляндії кілька сотень БТР Pansarterrängbil 300 (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Міністерство оборони Швеції уклало контракт з фінською компанією-виробником зброї Patria про постачання "значної кількості" бронетранспортерів нового покоління Pansarterrängbil 300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT.

Укладена угода передбачає постачання 20 БТР вже у травні, а ще кілька сотень будуть поставлені згодом. Вартість кожного з них складає 970 тисяч євро.

"Це буде надійна, легка в управлінні машина з низькими витратами на технічне обслуговування. Це створює можливості для співпраці в галузі виробництва, обслуговування, подальшого розвитку і спільного використання, або того, що ми називаємо оперативною сумісністю", - зазначють у Міноборони.

Нагадаємо, що 17 квітн в Швеції розпочались найбільші за останні 25 років військові навчання "Аврора 23". Участь в них беруть партнери країни, в тому числі, і Україна.

Також раніше ми писали, Швеція збільшить оборонні витрати, оскільки не виключає воєнного нападу на країну.

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