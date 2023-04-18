Швеция закупит у Финляндии несколько сотен БТР нового поколения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT .

Совершенное соглашение предусматривает поставки 20 БТР уже в мае, а еще несколько сотен будут поставлены впоследствии. Стоимость каждого из них составляет 970 тысяч евро.

"Это будет надежная, легкая в управлении машина с низкими затратами на техническое обслуживание. Это создает возможности для сотрудничества в области производства, обслуживания, дальнейшего развития и совместного использования или того, что мы называем оперативной совместимостью", - отмечают в Минобороны.