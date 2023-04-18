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Швеция закупит у Финляндии несколько сотен БТР нового поколения

Новина українською →
Вторник 18 апреля 2023 03:17
Швеция закупит у Финляндии несколько сотен БТР нового поколения Фото: Швеция закупит у Финляндии несколько сотен БТР Pansarterrängbil 300 (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Министерство обороны Швеции заключило контракт с финской компанией-производителем оружия Patria о поставках "значительного количества" бронетранспортеров нового поколения Pansarterrängbil 300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT.

Совершенное соглашение предусматривает поставки 20 БТР уже в мае, а еще несколько сотен будут поставлены впоследствии. Стоимость каждого из них составляет 970 тысяч евро.

"Это будет надежная, легкая в управлении машина с низкими затратами на техническое обслуживание. Это создает возможности для сотрудничества в области производства, обслуживания, дальнейшего развития и совместного использования или того, что мы называем оперативной совместимостью", - отмечают в Минобороны.

Напомним, что 17 апреля в Швеции начались крупнейшие за последние 25 лет военные учения "Аврора 23". Участие в них принимают партнеры страны, в том числе, и Украина.

Также ранее мы писали, что Швеция увеличит оборонительные расходы, поскольку не исключает военного нападения на страну.

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