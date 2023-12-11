Швеція закупила рідкісні ізотопи у виробника ядерних боєприпасів в Росії, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Expressen .

"Прибутковий побічний бізнес заводу з виробництва ядерної зброї збільшився після вторгнення Росії в Україну, і в період із лютого 2022 року по березень цього року завод експортував ізотопи по всьому світу на суму приблизно півмільярда крон (47,5 млн доларів - ред)", - пише видання.

Продукція продається, серед іншого, на англомовному сайті, за яким стоїть шведська компанія Neonest AB.

На сайті немає жодних вказівок на те, що ізотопи російські. Навпаки, підкреслюється шведський зв'язок компанії. Вона є учасником урядового проєкту Big Science Швеції, що був створений за рішенням уряду і фінансується владою Шведським інноваційним агентством (Vinnova) і Шведською дослідницькою радою.

Хто володіє компанією

Шведська компанія Neonest належить 44-річному Петру Васильєву із Санкт-Петербурга. Він підтверджує, що ізотопи надходять від російської компанії "Електрохімприлад". Але стверджує, що нібито не знав, що компанія виробляє ядерну зброю.

Експорт до Швеції здійснюється з 2012 року і здійснюється трьома різними компаніями. Дві з цих компаній раніше використовувалися мережею агентів ГРУ для доставки обладнання російським військовим. Засновник компаній деякий час сам був підозрюваним у тому самому розслідуванні, але всі підозри були списані.

У травні та червні цього року до Швеції було відправлено ізотопів на суму понад 5,5 мільйона шведських крон (понад 520 тисяч доларів - ред.).

"Електрохімприлад"

Підприємство атомної промисловості Росії, містоутворююче підприємство міста Лісового, основна діяльність підприємства полягає у виробництві ядерних боєприпасів.

"Електрохімприлад" входить до структури "Росатому".

Санкції проти Росії

ЄС уже схвалив 11 пакетів санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили, приміром, продукти, які можна вживати у виробництві знаряддя. Зокрема, до санкцій внесли фізичних та юридичних осіб, які відповідають за вторгнення в Україну і допомагають продовжувати війну.

Нині ЄС планує узгодити 12-й пакет антиросійських санкцій, що включає нові списки персональних обмежень, а також експортні санкції, зокрема щодо алмазів.

Нещодавно віце-міністр закордонних справ Литви Йовіта Нелюпшене заявила, що Європейський союз у рамках 12-го пакета санкцій проти РФ має передбачити для підприємств з ЄС відповідальність за переміщення своїх товарів, а для деяких - контроль фінансових потоків за межами блоку.