Швеция закупила редкие изотопы у производителя ядерных боеприпасов в России, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Expressen .

"Прибыльный побочный бизнес завода по производству ядерного оружия увеличился после вторжения России в Украину, и в период с февраля 2022 года по март этого года завод экспортировал изотопы по всему миру на сумму примерно полмиллиарда крон (47,5 млн долларов - ред)", - пишет издание.

Продукция продается, среди прочего, на англоязычном сайте, за которым стоит шведская компания Neonest AB.

На сайте нет никаких указаний на то, что изотопы российские. Наоборот, подчеркивается шведская связь компании. Она является участником правительственного проекта Big Science Швеции, который был создан по решению правительства и финансируется властями Шведским инновационным агентством (Vinnova) и Шведским исследовательским советом.

Кто владеет компанией

Шведская компания Neonest принадлежит 44-летнему Петру Васильеву из Санкт-Петербурга. Он подтверждает, что изотопы поступают от российской компании "Электрохимприбор". Но утверждает, что якобы не знал, что компания производит ядерное оружие.

Экспорт в Швецию осуществляется с 2012 года и осуществляется тремя разными компаниями. Две из этих компаний ранее использовались сетью агентов ГРУ для доставки оборудования российским военным. Основатель компаний некоторое время сам был подозреваемым в том же расследовании, но все подозрения были списаны.

В мае и июне этого года в Швецию было отправлено изотопов на сумму более 5,5 миллиона шведских крон (более 520 тысяч долларов - ред.).

"Электрохимприбор"

Предприятие атомной промышленности России, градообразующее предприятие города Лесного, основная деятельность предприятия заключается в производстве ядерных боеприпасов.

"Электрохимприбор" входит в структуру "Росатома".

Санкции против России

ЕС уже одобрил 11 пакетов санкций против России. Под ограничения попали, например, продукты, которые можно употреблять в производстве орудий. В частности, в санкции внесли физических и юридических лиц, которые отвечают за вторжение в Украину и помогают продолжать войну.

В настоящее время ЕС планирует согласовать 12-й пакет антироссийских санкций, включающий новые списки персональных ограничений, а также экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов.

Недавно вице-министр иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене заявила, что Европейский союз в рамках 12-го пакета санкций против РФ должен предусмотреть для предприятий с ЕС ответственность за перемещение своих товаров, а для некоторых контроль финансовых потоков за пределами блока.