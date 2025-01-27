Швеція заарештувала судно, яке пошкодило кабель у Балтійському морі

Підводний оптоволоконний кабель між Латвією і Швецією було пошкоджено 26 січня, ймовірно, внаслідок зовнішнього впливу. Це спонукало НАТО направити в цей район патрульні кораблі, а шведська влада почала розслідування диверсії.

"Зараз ми проводимо низку конкретних слідчих заходів, але я не можу вдаватися до подробиць, оскільки попереднє розслідування ще не завершено", - заявив старший прокурор Матс Люнгквіст.

НАТО координує військові кораблі та літаки в рамках своєї нещодавно розгорнутої місії під назвою "Балтійський страж". Ці зусилля послідували за серією інцидентів, у яких було пошкоджено силові кабелі, телекомунікаційні лінії та газопроводи після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня заявила, що її уряд координує дії з НАТО та іншими країнами регіону Балтійського моря для з'ясування обставин останнього інциденту.

"Ми визначили, що, найімовірніше, є зовнішні пошкодження, і вони значні", - заявив Сіліня журналістам після позачергового засідання уряду.

Раніше ВМС Латвії заявили, що направили патрульний катер для перевірки судна, і що ще два судна також підлягають перевірці.

За даними служби відстеження суден MarineTraffic, через Балтійське море в будь-який момент часу проходять до кількох тисяч комерційних суден, і кілька з них пройшли повз обірваний кабель у неділю.

За даними MarineTraffic, одне з таких суден, суховантаж Vezhen під прапором Мальти, було супроводжено в шведські води шведським судном берегової охорони в неділю ввечері. Пізніше воно стало на якір біля шведської військово-морської бази в Карлскруні на півдні Швеції.

Співпраця з НАТО

Представник ВМС Швеції Джиммі Адамссон раніше повідомив агентству Reuters, що поки зарано говорити про причини пошкодження кабелю і про те, чи було це навмисною дією або технічною несправністю.

"Кораблі та літаки НАТО працюють разом із національними ресурсами країн Балтійського моря для розслідування і, за необхідності, вжиття заходів", - ідеться в заяві альянсу.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна тісно співпрацює з НАТО і Латвією.

Минулого тижня НАТО заявило, що розмістить фрегати, патрульні літаки і морські безпілотники в Балтійському морі для захисту критично важливої інфраструктури і залишає за собою право вживати заходів щодо суден, які підозрюються у створенні загрози безпеці.

Минулого місяця фінська поліція заарештувала танкер, що перевозив російську нафту, і заявила, що підозрює, що судно пошкодило фінсько-естонську лінію електропередачі Estlink 2 і чотири телекомунікаційні кабелі, протягнувши якір по морському дну.

Прем'єр-міністр Фінляндії сказав, що останнє пошкодження кабелю підкреслює необхідність посилення захисту критично важливої підводної інфраструктури в Балтійському морі.

За даними Військово-морських сил Латвії, обірваний 26 січня кабель з'єднував латвійське місто Вентспілс зі шведським островом Готланд і був пошкоджений у виключній економічній зоні Швеції.

Оператор кабелю, Латвійський державний центр радіо і телебачення (LVRTC), повідомив, що постачальники послуг зв'язку змогли перемкнутися на альтернативні маршрути передавання даних, додавши, що він намагається укласти контракт на поставку судна для початку ремонту.

"Точний характер пошкодження можна буде визначити тільки після початку робіт з ремонту кабелю", - заявили в LVRTC.

Представник оператора повідомив, що кабель було прокладено на глибині понад 50 метрів.

На відміну від підводних газопроводів і силових кабелів, на відновлення яких після пошкодження можуть піти місяці, оптоволоконні кабелі, пошкоджені в Балтійському морі, зазвичай відновлюються протягом кількох тижнів.