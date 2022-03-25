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Нидерланды хотят разместить украинских беженцев в бывших тюрьмах

Новина українською →
Амстердам, Пятница 25 марта 2022 16:08
Нидерланды хотят разместить украинских беженцев в бывших тюрьмах Фото: украинских беженцев предлагают разместить в закрытых тюрьмах в Нидерландах (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Украинских беженцев в Нидерландах хотят разместить в правительственных зданиях и бывших тюрьмах. На данный момент планируется размещение около 15 000 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL.

Как заявил министр жилищного строительства и территориального планирования Гуго де Йонге, правительство зарезервировало 75 млн евро, чтобы сделать эти помещения пригодными для проживания.

В ближайшие недели здания должны быть готовы к приему людей, потом их передадут муниципалитетам, которые будут организовывать размещение.

По словам госсекретаря Эрика ван дер Бурга, в настоящее время в Нидерландах находится 17 000 украинских беженцев, и это число неуклонно растет.

"Мы также получаем сигналы из других стран, например, Германии и приграничных стран, что люди продолжают приезжать из Украины", - добавил он.

При этом Нидерланды не исключают, что в страну могут приехать сотни тысяч украинцев.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы в странах ЕС могут получить статус беженца или временное убежище. РБК-Украина разъяснило, в чем их отличие.

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