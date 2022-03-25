Нидерланды хотят разместить украинских беженцев в бывших тюрьмах
Украинских беженцев в Нидерландах хотят разместить в правительственных зданиях и бывших тюрьмах. На данный момент планируется размещение около 15 000 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL.
Как заявил министр жилищного строительства и территориального планирования Гуго де Йонге, правительство зарезервировало 75 млн евро, чтобы сделать эти помещения пригодными для проживания.
В ближайшие недели здания должны быть готовы к приему людей, потом их передадут муниципалитетам, которые будут организовывать размещение.
По словам госсекретаря Эрика ван дер Бурга, в настоящее время в Нидерландах находится 17 000 украинских беженцев, и это число неуклонно растет.
"Мы также получаем сигналы из других стран, например, Германии и приграничных стран, что люди продолжают приезжать из Украины", - добавил он.
При этом Нидерланды не исключают, что в страну могут приехать сотни тысяч украинцев.
Напомним, ранее сообщалось, что украинцы в странах ЕС могут получить статус беженца или временное убежище. РБК-Украина разъяснило, в чем их отличие.
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