Швеція вперше патрулюватиме повітряний простір НАТО за межами своїх кордонів

Вперше з моменту вступу в Альянс шведські винищувачі розпочинають патрулювання повітряного простору НАТО з території Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Швеції Пола Йонсона.

"Швеція вперше застосовує свої бойові літаки за кордоном у межах вдосконаленої місії повітряного патрулювання НАТО. Тепер Швеція робить свій внесок за межами власних кордонів на суші, на морі та у повітрі", – зазначив міністр, який з такої нагоди приїхав у польський Мальборк під Гданськом.

За його словами, ця місія є демонстрацією згуртованості й солідарності союзників та є потужним фактором стримування будь-яких загроз з боку Росії.

"Ми пишаємося тим, що наша перша місія проходить у Польщі та поруч з Великою Британією", - додав Йонсон.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція офіційно стала членом НАТО 7 березня 2024 року, завершивши свій багаторічний шлях до Альянсу. Це рішення стало історичним, адже країна понад 200 років дотримувалася політики нейтралітету. Однак повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році кардинально змінило безпекову ситуацію в Європі.

Разом із Фінляндією Швеція подала заявку на вступ до НАТО у травні 2022 року, а після тривалого процесу ратифікації всіма країнами-членами отримала офіційний статус союзника.

Вступ до НАТО надає Швеції гарантії колективної безпеки відповідно до статті 5 Північноатлантичного договору, а також відкриває нові можливості для зміцнення обороноздатності країни. Вже у 2025 році шведські ВПС розпочнуть повітряне патрулювання в рамках місій НАТО за межами своєї території.

Крім того, Швеція інтегрує свою армію в спільні навчання Альянсу та нарощуватиме військову співпрацю з іншими країнами-членами.