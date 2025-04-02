Швеция впервые будет патрулировать воздушное пространство НАТО за пределами своих границ

Впервые с момента вступления в Альянс шведские истребители начинают патрулирование воздушного пространства НАТО с территории Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Швеции Пола Йонсона.

"Швеция впервые применяет свои боевые самолеты за рубежом в рамках усовершенствованной миссии воздушного патрулирования НАТО. Теперь Швеция вносит свой вклад за пределами собственных границ на суше, на море и в воздухе", - отметил министр, который по такому случаю приехал в польский Мальборк под Гданьском.

По его словам, эта миссия является демонстрацией сплоченности и солидарности союзников и является мощным фактором сдерживания любых угроз со стороны России.

"Мы гордимся тем, что наша первая миссия проходит в Польше и рядом с Великобританией", - добавил Йонсон.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция официально стала членом НАТО 7 марта 2024 года, завершив свой многолетний путь в Альянс. Это решение стало историческим, ведь страна более 200 лет придерживалась политики нейтралитета. Однако полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году кардинально изменило ситуацию с безопасностью в Европе.

Вместе с Финляндией Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года, а после длительного процесса ратификации всеми странами-членами получила официальный статус союзника.

Вступление в НАТО предоставляет Швеции гарантии коллективной безопасности в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора, а также открывает новые возможности для укрепления обороноспособности страны. Уже в 2025 году шведские ВВС начнут воздушное патрулирование в рамках миссий НАТО за пределами своей территории.

Кроме того, Швеция интегрирует свою армию в совместные учения Альянса и будет наращивать военное сотрудничество с другими странами-членами.