Швеція висилає п'ятьох російських дипломатів із країни

У вівторок, 25 квітня, Швеція оголосила персонами нон грата 5 російських дипломатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Швеції Тобіаса Більстрема, яку приводить SVT.
"Їхня діяльність на нашій території була несумісна з їхнім дипломатичним статусом", - сказав міністр.
Про це оголосили наступного дня після того, як представники різних ЗМІ опублікували черговий епізод розслідування "Війна тіней" про російські розвідувальні операції у скандинавському регіоні. Серед іншого, там йшлося і про російських розвідників у Швеції.
"Швеція сьогодні викликала посла Росії Віктора Татаринцева та повідомила йому, що п'ятьом співробітникам посольства було запропоновано залишити країну, оскільки їхня діяльність несумісна з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини", - додав Більстрем.
Нагадаємо, що Німеччина прийняла рішення про масове видворення російських дипломатів з країни.
Норвегія оголосила персонами нон грата 15 російських дипломатів. Їх висилаються з країни через шпигунство.
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