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Швеция высылает пятерых российских дипломатов из страны

Фото: министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 25 апреля, Швеция объявила персонами нон грата 5 российских дипломатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Швеции Тобиаса Бильстрема, которое приводит SVT.

"Их деятельность на нашей территории была несовместима с их дипломатическим статусом", - сказал министр.

Об этом объявили на следующий день после того, как представители разных СМИ опубликовали очередной эпизод расследования "Война теней" о российских разведывательных операциях в скандинавском регионе. Среди прочего, речь шла и о российских разведчиках в Швеции.

"Швеция сегодня вызвала посла России Виктора Татаринцева и сообщила ему, что пяти сотрудникам посольства было предложено покинуть страну, поскольку их деятельность несовместима с Венской конвенцией о дипломатических отношениях", - добавил Бильстрем.

Напомним, что Германия приняла решение о массовом выдворении российских дипломатов из страны.

Норвегия объявила персонами нон грата 15 российских дипломатов. Их высылаются из страны через шпионаж.

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