Швеція відправила своїх солдатів до кордону з Росією в рамках першої місії в складі НАТО
Швеція відправила 600 солдатів до російського кордону. Це перша місія країни в складі НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT.
Військових перекинули до Латвії морським шляхом в умовах секретності. Вони будуть розміщуватися там протягом 6 місяців для охорони кордону з Російською Федерацією.
Глобально мета полягає в тому, щоб "стримати Росію від кидання виклику територіальній цілісності НАТО".
Зауважимо, що востаннє шведські військові брали участь у миротворчій місії на території Європи в 1990-их роках. Тоді вони були задіяні в операціях у Косово.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Швеція доєднається до патрульної місії НАТО у Балтійському морі.
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