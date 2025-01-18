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Швеція відправила своїх солдатів до кордону з Росією в рамках першої місії в складі НАТО

Швеція, Субота 18 січня 2025 21:29
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Швеція відправила своїх солдатів до кордону з Росією в рамках першої місії в складі НАТО Фото: Швеція відправила своїх солдатів до кордону РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Швеція відправила 600 солдатів до російського кордону. Це перша місія країни в складі НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT.

Військових перекинули до Латвії морським шляхом в умовах секретності. Вони будуть розміщуватися там протягом 6 місяців для охорони кордону з Російською Федерацією.

Глобально мета полягає в тому, щоб "стримати Росію від кидання виклику територіальній цілісності НАТО".

Зауважимо, що востаннє шведські військові брали участь у миротворчій місії на території Європи в 1990-их роках. Тоді вони були задіяні в операціях у Косово.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Швеція доєднається до патрульної місії НАТО у Балтійському морі.

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