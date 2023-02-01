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Швеція відповіла на претензії Ердогана: питання релігії не частина угоди про вступ в НАТО

Фото: Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрем (flickr.com eppofficial)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 1 лютого, Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрем відповів на заклик турецького президента Реджепа Тайїпа Ердогана - закрити Швеції двері до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT.

Білльстрем заявив, що релігійні питання не є частиною тристороннього меморандуму про вступ до НАТО, підписаного Швецією спільно з Туреччиною та Фінляндією.

Нагадаємо, у суботу, 21 січня, у центрі Стокгольма пройшов мітинг проти вступу Швеції до НАТО. Данський політик, який очолює антиісламську партію Stram Kurs, спалив Коран перед будівлею посольства Туреччини у Стокгольмі. Акцію протесту дозволили у Швеції.

У відповідь головна прокуратура Анкари відкрила кримінальну справу проти активіста.

Своєю чергою Ердоган заявив, що для Швеції закриті двері до НАТО, адже, за його словами, Анкара не схвалить заявки на вступ до альянсу.

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ШвеціяТурцияРеджеп Тайіп Ердоган