Швеція відповіла на претензії Ердогана: питання релігії не частина угоди про вступ в НАТО

Білльстрем заявив, що релігійні питання не є частиною тристороннього меморандуму про вступ до НАТО, підписаного Швецією спільно з Туреччиною та Фінляндією.

"Ми не йдемо на компроміс зі свободою вираження поглядів, дуже ясно, що потрібно для того, щоб Швеція стала членом НАТО, і це те, що ми відповідаємо вимогам, викладеним у тристоронньому меморандумі. І ми зробимо це в рамках, визначених нашою конституцією, нашим законодавством і принципами правової визначеності", - додав міністр.