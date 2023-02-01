Швеция ответила на претензии Эрдогана: вопрос религии не часть соглашения о вступлении в НАТО
Сегодня, 1 февраля, Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем ответил на призыв турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана - закрыть Швеции двери в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT.
Биллстрем заявил, что религиозные вопросы не являются частью трехстороннего меморандума о вступлении в НАТО, подписанного Швецией совместно с Турцией и Финляндией.
"Мы не идем на компромисс со свободой выражения мнений, очень ясно, что нужно для того, чтобы Швеция стала членом НАТО, и это то, что мы отвечаем требованиям, изложенным в трехстороннем меморандуме. И мы сделаем это в рамках, определенных нашей конституцией, нашим законодательством и принципами правовой определенности", - добавил министр.
Напомним, в субботу, 21 января, в центре Стокгольма прошел митинг против вступления Швеции в НАТО. Датский политик, возглавляющий антиисламскую партию Stram Kurs, сжег Коран перед зданием посольства Турции в Стокгольме. Акцию протеста разрешили в Швеции.
В ответ главная прокуратура Анкары возбудила уголовное дело против активиста.
В свою очередь Эрдоган заявил, что для Швеции закрыта дверь в НАТО ведь по его словам, Анкара не одобрит заявки на вступление в альянс.
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