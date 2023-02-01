Швеция ответила на претензии Эрдогана: вопрос религии не часть соглашения о вступлении в НАТО

Биллстрем заявил, что религиозные вопросы не являются частью трехстороннего меморандума о вступлении в НАТО, подписанного Швецией совместно с Турцией и Финляндией.

"Мы не идем на компромисс со свободой выражения мнений, очень ясно, что нужно для того, чтобы Швеция стала членом НАТО, и это то, что мы отвечаем требованиям, изложенным в трехстороннем меморандуме. И мы сделаем это в рамках, определенных нашей конституцией, нашим законодательством и принципами правовой определенности", - добавил министр.