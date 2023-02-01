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Швеция ответила на претензии Эрдогана: вопрос религии не часть соглашения о вступлении в НАТО

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Швеция, Среда 01 февраля 2023 19:55
Швеция ответила на претензии Эрдогана: вопрос религии не часть соглашения о вступлении в НАТО Фото: Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем (flickr.com eppofficial)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 1 февраля, Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем ответил на призыв турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана - закрыть Швеции двери в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT.

Биллстрем заявил, что религиозные вопросы не являются частью трехстороннего меморандума о вступлении в НАТО, подписанного Швецией совместно с Турцией и Финляндией.

"Мы не идем на компромисс со свободой выражения мнений, очень ясно, что нужно для того, чтобы Швеция стала членом НАТО, и это то, что мы отвечаем требованиям, изложенным в трехстороннем меморандуме. И мы сделаем это в рамках, определенных нашей конституцией, нашим законодательством и принципами правовой определенности", - добавил министр.

Напомним, в субботу, 21 января, в центре Стокгольма прошел митинг против вступления Швеции в НАТО. Датский политик, возглавляющий антиисламскую партию Stram Kurs, сжег Коран перед зданием посольства Турции в Стокгольме. Акцию протеста разрешили в Швеции.

В ответ главная прокуратура Анкары возбудила уголовное дело против активиста.

В свою очередь Эрдоган заявил, что для Швеции закрыта дверь в НАТО ведь по его словам, Анкара не одобрит заявки на вступление в альянс.

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Швеция Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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