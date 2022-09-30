Швеція відновила експорт зброї до Туреччини після заяви про вступ до НАТО

Шведська інспекція з експорту стратегічних товарів відновила видачу дозволів на експорт військової техніки та озброєння до Туреччини, скасувавши заборону, що діяла з 2019 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зміна політики країни була пов'язана із заявкою Швеції на вступ до НАТО. Експортна інспекція почала видавати дозволи на експорт у третьому кварталі, але не повідомила, які компанії чи продукти знову поставлятимуться до Туреччини. Швеція та Фінляндія заборонили експорт зброї до Туреччини після її вторгнення до Сирії.

Раніше стало відомо, що Швеція передасть Україні "важливі інструменти" у новому пакеті військової допомоги. Про це заявив голова Міноборони Швеції Петер Хультквіст.

Також нагадаємо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів про новий пакет військової допомоги Україні від Швеції і заявив, що до нього увійшло "саме те, що найбільше зараз потрібно на фронті".

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