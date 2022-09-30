ua ru
Пт, 30 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Швеція відновила експорт зброї до Туреччини після заяви про вступ до НАТО

Новость на русском →
Стокгольм, П'ятниця 30 вересня 2022 15:28
Швеція відновила експорт зброї до Туреччини після заяви про вступ до НАТО Фото: Швеція відновила експорт зброї до Туреччини (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Шведська інспекція з експорту стратегічних товарів відновила видачу дозволів на експорт військової техніки та озброєння до Туреччини, скасувавши заборону, що діяла з 2019 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зміна політики країни була пов'язана із заявкою Швеції на вступ до НАТО. Експортна інспекція почала видавати дозволи на експорт у третьому кварталі, але не повідомила, які компанії чи продукти знову поставлятимуться до Туреччини. Швеція та Фінляндія заборонили експорт зброї до Туреччини після її вторгнення до Сирії.

Раніше стало відомо, що Швеція передасть Україні "важливі інструменти" у новому пакеті військової допомоги. Про це заявив голова Міноборони Швеції Петер Хультквіст.

Також нагадаємо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів про новий пакет військової допомоги Україні від Швеції і заявив, що до нього увійшло "саме те, що найбільше зараз потрібно на фронті".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Швеція Турция
NEWS
Зеленський скликає термінове засідання РНБО: що відомо
Зеленський скликає термінове засідання РНБО: що відомо
DAILY
Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України