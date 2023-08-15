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Швеція виділить Україні новий пакет військової допомоги на 300 млн доларів

Фото: Пол Йонсон (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Швеція планує надати Україні новий пакет військової підтримки на суму 3,4 млрд крон (313,5 млн доларів), що складається в основному з боєприпасів і запасних частин до раніше поставлених систем озброєння.

Про це заявив міністр оборони Пол Йонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Контрнаступ знаходиться у напруженій стадії. Ми маємо підготуватися до того, що це може бути затяжна війна, і у нас також є довгострокова перспектива, щоб ми могли підтримувати ті платформи, які ми відправляємо в Україну, на постійній основі", - сказав Йонсон на прес-конференції.

Він висловив сподівання, що парламент схвалить пакет цього тижня.

Новий пакет військової допомоги Швеції стане 13-м для України з початку війни. Загальна вартість такої допомоги скандинавської країни досягла 20 млрд крон (1,8 млрд доларів).

Допомога Швеції

Швеція підтримує Україну у повномасштабній війні, започаткованій Росією. Так, у середині червня країна оголосила про новий пакет військової допомоги. Підтримка зокрема включає навчання українських пілотів на літаках JAS 39 Gripen.

На саміті у Вільнюсі міністр оборони Пол Йонсон підписав угоду про безпеку з Києвом. Угода дозволяє Швеції та Україні обмінюватися конфіденційною інформацією, яка стосується, наприклад, випробувальних польотів JAS Gripen або військової техніки.

Під час останнього "Рамштайну" у липні Швеція та Франція підписали двосторонню угоду для України щодо оборонних закупівель. Це допоможе Україні отримати ще більш досконалі системи та сприятиме більш швидкій та глибокій співпраці.

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ШвеціяВійна Росії проти України