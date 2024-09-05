Швеція виділила 44 млн євро на підтримку опалення та електропостачання України

"Сьогодні уряд виділяє додатково 500 млн шведських крон на підтримку опалення та електропостачання України. Росія дедалі частіше націлює свої атаки на важливу енергетичну інфраструктуру. Ця нова підтримка піде на вироблення електроенергії для приблизно 185 тисяч людей і допоможе підтримувати українське суспільство, економіку та бізнес", - заявив міністр міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Йоган Форссел.

Як зазначається, на виділені Швецією кошти буде профінансоване встановлення двох газових турбін для виробництва електроенергії. Виробничі потужності будуть захищені таким чином, щоб мінімізувати руйнівні наслідки російських атак.

Реалізовувати цей проект буде Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку спільно з українською стороною та міжнародними фінансовими установами. Мета полягає в тому, щоб цей виробничий об'єкт почав працювати у 2025 році.