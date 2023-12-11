Швеція виділила Україні найбільший пакет допомоги: на що витратять гроші

Швеція сьогодні, 11 грудня, оголосила про виділення Україні нового пакета допомоги у розмірі 1,4 мільярда крон (133,5 млн доларів). Гроші підуть на підтримку населення країни в зимовий період часу.
Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT Nyheter.
"На цей момент це найбільша підтримка в рамках двосторонньої допомоги Швеції Україні", - заявив Крістерссон.
Більша частина грошей надійде до фонду Світового банку з відновлення України. Фонд підтримує центральну інфраструктуру України у сфері енергетики, житла, охорони здоров'я та транспорту.
Гроші, взяті з бюджету допомоги Швеції, серед іншого підуть на закупівлю обладнання для опалення та передачі потужності в українській електромережі. Йдеться і про інші форми допомоги для українців, наприклад про підтримку притулків.
Міністр міжнародного розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Йоган Форсселл сказав, що саме цього просила українська сторона. Він звинуватив Росію в проведенні свого роду енергетичного тероризму проти України.
"Росія навмисно атакує цивільну інфраструктуру, щоб зробити життя цивільного населення, яке й так зазнало серйозних випробувань, ще важчим", - йдеться в заяві.
Він додав, що цим пакетом Швеція хоче допомогти Україні як побудувати нове, так і відновити зруйноване.
Нещодавно повідомлялося, що Швеція виділить Україні фінансову допомогу. Гроші підуть на ініціативу Grain From Ukraine (Зерно з України).
Також днями Україна та Швеція обговорили спільну роботу у сфері інновацій та досвіду, отриманого під час бойових дій, а також питання військової допомоги та оборонні теми загалом.
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