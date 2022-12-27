Швеція виділила новий мільйонний транш для України: куди підуть кошти

Швеція додатково виділила Україні майже 19,2 млн. доларів. Кошти підуть на підтримку оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.

Зазначається, що виділені кошти будуть направлені до Міжнародного фонду підтримки України під керівництвом Великої Британії та використані для зміцнення військового потенціалу України.

"Свобода та незалежність українського народу є передумовою безпечної та захищеної Європи", - заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.